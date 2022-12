Jul éclate un record avec son année 2022 de folie

Définitivement un OVNI.

Jul aura marqué le game de son empreinte. Si depuis des débuts, le marseillais a de nombreux détracteurs, qui lui reprochent son utilisation de l'autotune ou encore les thèmes qu'il aborde, on ne peut que constater : il a changé le rap français. Il l'a rendu plus décomplexé, et il a montré à tous qu'on n'était pas obligé d'avoir un personnage à la Pablo Escobar pour vendre des disques. Sa simplicité et son authenticité continuent d'être les moteurs de son succès. Et du succès, l'OVNI en aura encore eu beaucoup en 2022.

Notamment grâce à la sortie de deux albums solo, "Extraterrestre" en début d'année, et "Coeur Blanc" il y a quelques semaines. Deux projets qui auront fait grimpé les compteurs déjà bien remplis de Jul. Cette année, Jul aurait même battu un record jusqu'ici jamais égalé dans le rap français, même par Diam's. Ce record, c'est celui du nombre de disques vendus (ou équivalents stream) sur une année, qui s'élève désormais à 1 million d'exemplaires. Le marseillais a donc fait pété le million juste sur une année, du jamais vu dans le rap français (information à vérifier). C'est un compte fan de Jul sur Twitter qui a fait fuité l'info.

Un chiffre impressionnant qui s'explique donc par la sortie de ses deux albums solo, mais aussi par son légendaire concert au Vélodrome retransmis à la télévision. Enfin, on imagine que les ventes de "13'Organisé" et "Classico Organisé" ont elles aussi continué de grimper, contribuant au record de Jul. Le Marseillais continue d'être un véritable phénomène dans ce game, et comme son dernier album est un projet de 40 titres, on peut imaginer que ça va durer encore longtemps!