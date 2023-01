"50 est un génie" selon French Montana

Leur beef est officiellement terminé.

En pleine promo pour sa nouvelle mixtape "CB6", French Montana était ce weekend en interview sur My Expert Opinion de Math Hoffa. Et il en a profité pour complimenter 50 Cent.

S'ils étaient en conflit il y a encore un an, French Montana et 50 Cent ont désormais l'air d'être en très bons termes. Dans une de ses dernières interviews, le rappeur marocain a en tout cas jeté des fleurs à son ancien ennemi, expliquant être un grand admirateur de la façon dont Fifty a toujours géré ses différentes embrouilles. Selon French Montana, 50 Cent a toujours réussi à tourner ses clashs à son avantage, notamment pour vendre plus de disques.

"A un moment, il était le plus grand génie de l'industrie de la musique. Il s'en prenait à toi, et il sortait une mixtape. T'attaquait et sortait un album."

Une stratégie de com qui en effet défini plutôt bien Fifty. Depuis toujours, il s'est servi de ses embrouilles avec d'autres MC pour vendre plus d'albums. Une technique devenue aujourd'hui plus répandue, mais qui à l'époque était plutôt inédite. French Montana attribue en tout cas au rappeur de New-York le mérite d'avoir créé tout un plan marketing que d'autres artistes peuvent utiliser.

"Je veux dire, d'autres gens l'ont fait avant lui, mais il est devenu le cerveau, le chef de file de cette technique. C'est définitivement un plan que beaucoup d'autres ont appris après lui."

Tous ces compliments devraient faire plaisir à Fifty, et définitivement enterrer la hache de guerre entre les deux rappeurs. Pour rappel, ils avaient trouvé un terrain d'entente en décembre 2021, grâce à la série "BMF".