50 Cent et French Montana mettent fin à leur clash

En France, on a Booba qui aime clasher ses pairs dans le rap game, aux Etats-Unis, ce "rôle" est dévolu à 50 Cent qui, dès qu'il se met sur les réseaux sociaux aime lancer des beefs, provoquer voir insulter. S'il ne rappe quasiment plus, le boss du G-Unit est devenu un producteur de série à succès et son dernier fait d'arme est "Black Mafia Family" dans laquelle jouent notamment Snoop Dogg et Eminem. Au cours de ses derniers mois, il s'est notamment violemment accroché avec French Montana. Mais ce dernier, qu'on sent sur une nouvelle dynamique, a déclaré lors d'une interview à Drink Champs qu'il n'avait plus de problèmes avec le rappeur du Queens, là encore, grâce à "BMF".

"Laisse-moi te dire quelque chose. Je n'ai plus de problème avec 50 depuis qu'il a sorti la série 'BMF'. C'est ma série préférée ! Quoi qu'il se soit passé entre 50 et moi, dites-lui que tout est fini, grâce à 'BMF'. C'est le meilleur job de tous les temps !"

La déclaration de French Montana et son amour pour la série "BMF" n'a pas laissé 50 Cent insensible. Celui-ci n'a pas été ingrat et a évidemment accepté les excuses du rappeur qui vient de sortir l'album "They Got Amnesia". Il a notamment écrit : "Quel beef ? Je ne m'en souviens plus".