Central Cee, Kendrick Lamar, Travis Scott: ça va être le feu aux Ardentes

Les grands noms continuent de s'ajouter à la programmation des Ardentes 2023.

Les festivals continuent d'augmenter le level chaque année avec des programmations de plus en plus folles. De grosses stars internationales de plus en plus prestigieuses sont invitées, mais les artistes émergents de la scène rap sont eux aussi plutôt bien représentés. Une chose impensable il y a 15 ans, où l'accès des festivals était quasiment fermé à la plupart des rappeurs, à de très rares exceptions près. Pour l'année 2023, les festival Les Ardentes semble vouloir mettre la barre vraiment très haut.

Le festival se déroulera du 6 au 9 juillet, à Liège, en Belgique. Si la totalité de la programmation n'est pas encore connue, l'organisation a déjà communiqué trois gros noms et 3 dates au public. Central Cee, le phénomène made in UK qui enchaîne les bangers, sera présent le 9 juillet au soir. Kendrick Lamar, récemment décoré dans plusieurs catégories aux American Music Awards pour son album "Mr. Morale & The big steppers", assurera le show le vendredi 6 juillet.

Mais ce qui risque de faire le plus parler, après la tragédie lors de l'Astroworld Tour, c'est la programmation de Travis Scott le 7 juillet, récemment remonté sur scène pour la première fois. Bref, un line-up déjà légendaire, et les billets sont d'ailleurs déjà en vente. On a hâte de voir la suite de la prog', surtout au niveau des rappeurs francophones !