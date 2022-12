Central Cee : son nouveau single ne sortira pas, sa copine ne valide pas les paroles

Une déception pour ses fans.

Finalement, Central Cee ne dévoilera pas le dernier morceau qu’il a teasé sur ses réseaux. La raison ? Sa petite-amie, Madeline Argy, qui n’aime pas les paroles.

Central Cee est devenu en quelques années, un artiste incontournable de la scène drill anglaise. Depuis quelques temps, la plupart de ses morceaux buzz sur les réseaux sociaux, à l’instar de son morceau "Doja" qui a cumulé plus de 261 millions d’écoutes sur Spotify. Le titre a été un hit, notamment grâce au gimmick "how can i be homophobic, my bitch is gay". La reprise du sample du classique "Let me blow your mind" de Eve et Gwen Stephani a aussi largement contribué à son succès. Une méthode efficace qu’il a donc réitéré pour son nouveau son. En effet, le rappeur a teasé sur ses réseaux, un titre inédit reprenant "Let her go" de Passenger.

Une reprise qui a eu l’effet escompté puisque son simple teasing est devenu viral, notamment sur TikTok. Si l’intérêt des fans de l’interprète de "One up" a été largement stimulé, ces derniers ont très vite déchanté. Et pour cause, Central Cee a annoncé qu’il ne dévoilerait pas le morceau en question. Après l’avoir envoyé à sa copine, l’influenceuse Madeline Argy, lui demandant validation, cette dernière lui a répondu par la négative, jugeant les paroles trop sexistes. Sa réponse a été sans appel : "Non, arrête de traiter les filles de p*tes". Au moins, les choses sont dites.

Dans le passé, l’artiste avait déjà expliqué prendre en considération l’avis de sa petite-amie concernant sa musique. Il le prouve encore une fois aujourd'hui. Sa fan base va donc devoir se passer de ce titre inédit, à moins qu’il ne change les paroles ? Quoi qu’il en soit, sa décision a fait réagir la toile et a même suscité de nombreuses moqueries :

jss mort la meuf de central cee elle a pas aimé le son il a supp le teasing sur tiktok et insta ptdrrr pic.twitter.com/R3nzDSSNuD — Kauwalski 📲🇾🇪 (@kauwalski) November 29, 2022

Central cee il fait le gangster au final il sort pas un son parce que sa bitch n’a pas validée hahaha 🤣🤣 les rappeurs nouvelle génération.. — statham (@Kentino_Statham) December 1, 2022

La meuf de Central Cee kinkinkin, pourquoi il change pas les paroles???? Si c’est le mot hoe qui la dérange votre idole peut bien modifier ça. — Griselda Blanco (@Layanival) December 2, 2022

La meuf de Central Cee quand elle a entendu les paroles sur les femmes dans son dernier extrait : pic.twitter.com/vPz51ZefPp — Lil Guap (@IamLilGuap) November 30, 2022

c'trop chou !!! central cee il sort pas son jeudi au final parce que sa go elle aime pas les paroles !!!! — ⁷⁺⁴⁺⁹⁺⁵⁺⁵ || BORN PINK || Let Her Go !!! (@ninirink) November 30, 2022