Freeze Corleone boycotté à Rennes ?

Depuis quelques jours à Rennes, un réel débat a été lancé autour de la participation de Freeze Corleone au Boomin Festival de la ville. En cause : ses textes, jugés antisémites.

Ce n'est pas la première fois que les textes de Freeze Corleone sont dénoncés par certaines associations et personnalités politiques. A Rennes, les élus locaux s'inquiètent en ce moment de sa participation au Boomin Fest qui se tiendra le 18 mars 2023. Lors du conseil municipal de la ville en début de semaine, sa présence a même créé un véritable débat, notamment pour le conseiller Charles Compagnon qui s'est exprimé sur le sujet.

"Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Freeze Corleone est un rappeur qui tient des propos clairement et sans ambiguïté antisémites. Il fait l’apologie d’Adolphe Hitler et du IIIe Reich. Face à l’émotion légitime qu’ont suscité ses textes, sa maison de disques, Universal, l’a lâché en 2020. Et à Rennes, nous allons accueillir cette personne ? [...] Pour notre groupe, la venue de ce chanteur est clairement une ligne rouge."