2Key est "Pour la Paix" avec Freeze Corleone

Mais ça mitraille quand même sur tout le morceau.

On vous en parle depuis quelques semaines mais 2Key est en train de faire une grosse percée dans le game et tape fort à chaque sortie. Il vient d'ailleurs de dévoiler sa première mixtape, "TVLR Vol.1", pour "T'as Voulu La Rue", dispo depuis le 18 novembre. Son terrain de prédilection, c'est la drill bien agressive, et il fait encore une belle démonstration dans son tout nouveau clip avec Freeze Corleone. Le morceau s'appelle "Pour la Paix", il est extrait de la tape, et comme vous vous en doutez, il n'est pas beaucoup question de paix dans le morceau. Ça découpe à chaque ligne, dans une vidéo bien bresom avec pas mal de cagoules et de masques au programme.