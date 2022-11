Rohff : un deuxième show à l'Accor Arena?

ROH2F a la dalle comme jamais.

Que ça plaise ou non, les faits sont têtus : Rohff fait partie des légendes du rap game en France. Non seulement il a influencé un tas de rappeurs avec ses textes et son attitude, mais il a aussi été un des plus gros vendeurs du game pendant plus de dix ans. Forcément, ça marque les esprits, et il a montré pendant son show à Bercy que les gens étaient encore nombreux à être fans du Padre Du Rap Game. Car oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, Rohff a complètement retourné l'Accor Arena le 14 novembre.

Un moment tellement fort pour le rappeur et ses fans qu'apparemment, il a déjà envie de remettre ça ! C'est en tout cas ce qu'on comprend des messages postés par Rohff via son compte Twitter. Dans un premier post, il écrit : "Qui peux test ce publique? imaginez j’avais eu l’temps de chanter la gde classe ,seul contre tous ,code187, la violence,Pleure pas, A bout portant ,Repris d’justesse,Rapgame,la Hess,message à la racaille etc Twitter c’est pas la street et Internet c’est pas la vrai vie Bercy bcp".

Dans un second post, on peut lire : "Un Bercy part 2? Trop de classiques pas joués j'en suis frustré faut régler ça. BercydesBercy2, why not". On comprend donc que Rohff veut encore mettre le feu, avec toute une partie de son répertoire qu'il n'a pas eu le temps d'explorer malgré les 3h de show. On lui souhaite évidemment de réussir son vœu, avec un autre concert de légende au programme. Après avoir été "trollé" par certains haterz pour avoir annulé certaines dates de sa tournée, ça serait une belle revanche !