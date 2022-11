Rohff encense son public après son show à l'Accor Arena

Un moment que ses fans ne sont pas prêt d’oublier.

Rohff a tenu à remercier sa fan base après son "concert du peuple" exceptionnel à l’Accor Hotel Arena le 14 novembre. Que ce soit sur Instagram ou sur Twitter, le rappeur leur a dédié un beau message.

À moins de vivre dans une grotte, vous n’êtes sûrement pas passé à côté de cette information qui a fait le tour des réseaux sociaux cette semaine. Si sa tournée "Classic Tour" de Rohff a été largement impactée par des annulations de dates, il l’a terminé de la meilleure manière qui soit avec un show à l’Accor Hotel Arena, anciennement Bercy, le mardi 14 novembre. Une première pour l’artiste. Avec ses trois heures de concert, l’interprétation de ses plus grands classiques, son saut dans la fosse, des fumigènes et quelques kilos de perdus pour beaucoup de personnes, on peut dire que le rappeur du 94 a retourné la salle.

De nombreux témoignages et vidéos liés à l’événement ont été partagés sur les réseaux par les internautes, ou d’autres artistes, à l’instar de Maes. Cependant, on retiendra surtout les messages partagés par Rohff, qui a remercié son public via ses réseaux à plusieurs reprises. Il disait sur Instagram, non sans humour :

"Bercy beaucoup la famille ! Pour toute cette force, cet amour incassable qui perdure entre nous. Fier d’être des vôtres, fier de nous, ce qu’on a fait ensemble hier était magique et restera gravé dans l’histoire du rap au nom de la culture en toute authenticité et électricité. 3 heures de Bercy… On l’a pas senti. Je suis moi-même encore frustré d’avoir eu à sauter des classiques pour respecter le temps !".

Il ajoute ensuite :

"C’était manifestement pas que mon concert mais aussi celui du peuple. Les faibles ont vendu ma peau sans l’avoir épluché. Toutes ces incessantes propagandes de haters virtuels n’ont finalement eu aucun effet et vous leur avez fermé leurs gueules à tous. Des millions de mensonges ne valent pas une vérité et les absents ont toujours le mord. Que pour les vrais ! À bientôt la famille".

Sur Twitter également, il a partagé une vidéo extraite de son concert, accompagnée de la légende :

"Qui peux test ce public ? Imaginez j’avais eu l’temps de chanter la Grande classe ,Seul contre tous, Code187, La violence, Pleure pas, À bout portant, Repris de justesse, Rapgame, la Hess, Message à la racaille etc. Twitter c’est pas la street et Internet c’est pas la vrai vie, Bercy beaucoup".

Rohff remercie donc son public, mais à la vue des vidéos, c’est certainement lui qui le remercie le plus.