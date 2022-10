SCH annonce son nouveau projet, "Autobahn"

Une nouvelle mixtape, 7 ans après "A7".

SCH a enfin répondu aux nombreuses questions de ses fans, en annonçant mixtape nommé "Autobahn". Il a également dévoilé la date de sortie et la cover du projet !

Les rumeurs peuvent enfin prendre fin concernant les projets du S. Il y a quelques jours, le marseillais affolait toute la toile en dévoilant un mystérieux visuel. Ce dernier représentait une autoroute aux couleurs de l’Allemagne. À partir de là, les plus folles théories ont éclos, notamment sur Twitter, ainsi que des idées tout à fait plausibles. En première ligne, celle d’un projet faisant écho à la première mixtape du rappeur, "A7", dévoilé en 2015.

Il y a peu de temps, c’est un teaser tout aussi énigmatique que le juré de "Nouvelle école" partageait sur ses réseaux. Celui-ci mettait en scène deux voitures de course sur le départ. Encore une fois, le thème de la vitesse, et de l’autoroute été mis en avant. Et pour cause, le S va en effet, dévoiler un nouveau projet nommé "Autobahn" qui signifie autoroute en allemand. Annoncée pour le 18 novembre prochain, cette mixtape fait référence à la première de l’artiste, ""A7, sortie en 2015.

"Autobahn" s’accompagne d’un très efficace visuel représentant un véhicule de Formule 1 (aperçu dans le teaser), à côté de plusieurs voitures de luxe. Cependant, ce n’est pas la seule bonne nouvelle. Trois phases de précommandes vont s’ouvrir successivement. La première, la "Formula 1", en édition limitée, est déjà disponible, mais le sera seulement 48 heures. Elle se compose d’un pack CD (avec une cover différente) et d’une casquette. La deuxième "Moto GP" sera disponible le 2 novembre et la troisième, "RS", le 9 novembre. Accédez aux précommandes : ici.