The Game dévoile ses 5 meilleurs albums de rap de Los Angeles

Un top 5 de qualité.

En ce moment dans le rap, on aime bien faire des classements, des tier-list. Il faut dire que la compétition a toujours fait partie de cette musique, ainsi que les débats entre passionnés pour savoir qui est le meilleur, dans quel domaine, qui a fait le meilleur album, le meilleur clash, le meilleur hit. Et s'il y a bien un endroit où cette compétition a produit des albums incroyables, c'est à Los Angeles. Berceau du gangsta rap, de la G-Funk et d'un tas de choses, LA est une des deux villes emblématiques du hip hop.

The Game le sait, il en vient. Et alors qu'il a passé ces derniers mois à enrager contre Dr. Dre à cause de la non-invitation au Super Bowl, il a décidé cette fois d'envoyer de l'amour aux artistes de sa ville en dévoilant son top 5 des albums de rap de LA. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du classique dans le lot ! De passage dans l podcast "Fresh Pair", il a donc déclaré : "The Chronic en numéro 1, parce que l'ordre de sortie est important pour moi". Il a enchaîné en disant que "Doggystyle" était son numéro 2.

En troisième, il met "The Docmentary", son propre album, sorti au début des années 2000 : "juste à cause de ce que cet album a fait. J'ai fait ça à un moment où j'étais le seul, le plus gros artiste de Los Angeles, et je l'ai été pendant presque 10 ans". En numéro 4, il met "Good Kid Maad City" de Kendrick Lamar, qui l'a beaucoup inspiré, notamment dans sa posture de bon gars, non affilié aux gangs, qui se bat pour s'en sortir. Il déclare d'ailleurs que pour lui, cet album méritait un Grammy.

En numéro 5, The Game a choisi un autre classique, avec "Death Certificate" d'Ice Cube, sorti en 1991. Bref, un top 5 avec beaucoup de goût ! Mais sans aucun album de Tupac...