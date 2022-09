The Game explique les raisons de son diss-track contre Eminem

Il y a le compétition et sans doute un peu de jalousie après le Superbowl...

Il est intéressant de noter qu'Eminem qui a donné une très longue interview pour XXL n'a pas évoqué une seule fois The Game et son diss-track, "The Black Slim Shady" et que, contrairement à ce qu'il a fait avec Machine Gun Kelly par exemple, le rappeur de Detroit ne lui a pas répondu. Alors, peut-être que le natif de Los Angeles a eu besoin d'en reparler lui-même pour que personne n'oublie qu'il avait eu le courage de s'attaquer à une légende. Toujours est-il que, questionné sur le sujet dans le podcast Rap Radar, il est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à violemment clash Slim Shady. Lui n'y voit pas un règlement de comptes mais plutôt quelque chose d'amusant et de compétitif puisque personne ne se sent vraiment à la hauteur du défi.

"[Je l'ai fait] juste parce que personne ne l'a jamais vraiment fait. Deuxièmement, je sais que j'ai énervé beaucoup de gens avec ce morceau parce que vous savez bien qu'Em a beaucoup de Stans. Mais il n'y a rien de personnel".

Et d'ajouter que le titre contient beaucoup de références à la discographie d'Eminem, de ses plus grands succès à ses albums plus confidentiels. Game a reconnu que la musique de Slim Shady l'avait toujours intéressé et que son arrivée l'avait choqué, comme tout le monde.

"Je me souviens de la première fois que 'My Name Is' est sorti. J'étais complètement enthousiasmé. J'ai ressenti la même chose que quand j'ai entendu "Juicy" de B.I.G. la première fois... J'ai toujours aimé la musique d'Em."