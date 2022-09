50 Cent, Dr. Dre et Eminem : leur titre "Crack A Bottel" bat un record sur Spotify

Elle franchit la barre des 200 millions de streams.

Evidemment, Eminem est un habitué des records, 50 Cent et Dr. Dre ne sont pas mal non plus à ne ce niveau. Cette fois, c'est ensemble qu'il franchisse une nouvelle étape ou plus exactement, c'est leur morceau commun "Crack A Bottle" sorti en 2009 qui vient de battre un nouveau records en dépassant la barre des 200 millions de streams sur Spotify. Le patron du G-Unit n'a pas manqué l'occasion de le faire savoir. Il s'est rendu sur Instagram pour célébrer la nouvelle ce dimanche 11 septembre.