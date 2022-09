Un extrait de "Curtain Call 2"

Eminem et 50 Cent ont sorti un visuel animé pour "Is This Love ('09)", un titre issu de l'album "Curtain Call 2" de Slim Shady. La vidéo débute par des dizaines de mini-Eminems courant avec des tronçonneuses et des masques de Jason Voorhees terrorisant une ville.