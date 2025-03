Souffrance, Coyote Jo Bastard, 8Ruki,... : les sorties Rap FR de la semaine

Pas de vedettes du game cette semaine, mais il y a tout de même du très lourd au menu du rap français.

Vous l'avez sans doute remarqué depuis quelques jours/ semaines déjà : le rythme s'est un peu ralenti concernant les sorties d'albums, de morceaux et de clips dans le rap français. Pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'on est en pleine période jeûnes religieux chez les chrétiens ou les musulmans, et que l'activité est donc un peu moins forte. Mais on a quand même droit à de très belles sorties cette semaine, dans le rap français (Souffrance, 8ruki,...), mais aussi dans le rap US avec l'arrivée, enfin, du nouvel album de Playboi Carti.

On commence avec celui qui est donc le plus gros morceau de la semaine en terme de rap français pur et dur : Souffrance, le rappeur de Montreuil, membre de l'uZine, qui a écumé les freestyles les plus quali ces dernières années, vient de sortir un nouvel album, "Hiver Automne". Avec quelques gros feats, comme on vous en parlait ici, et une vraie science de l'écriture.

Mais ce n'est pas le seul à venir proposer de belles choses cette semaine. On a aussi Coyote Jo Bastard, en provenance du 17ème arrondissement, devenue une école réputée dans le rap français depuis des années déjà. Cette semaine, il dévoile son nouvel EP, "SORRYIMLATE", contenant notamment le single "GG", un 9 titres solide, en solo, avec une vraie maîtrise.

On a également droit à un projet très long format de 8ruki, avec 28 titres, quelques feats, et surtout plein de sons "new wave" au menu, avec pas mal de plugg notamment. Au menu des projets, on retrouve aussi Youri avec "Memento Mori", Nusky avec "Nusky 2", R2 avec 7/7, et Okis et Mani Deïz qui sortent "La crème". Au rayon des découvertes un peu plus "RnB" (quoique, ça se discute), on vous propose de vous diriger vers Asinine, avec son nouvel EP "La Jetée", disponible partout !