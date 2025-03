Playboi Carti s'est-il moqué du monde avec son album "I Am Music" ?

L'album n'est toujours pas disponible, mais on a des infos.

On sait, le titre de l'article peut mettre en colère certains fans. Pourtant, la réponse est clairement "oui" : Playboi Carti se fout un peu de la gueule des gens avec son nouvel album "I Am Music". Probablement inspiré par Kanye West, qui a déjà fait ce genre de choses avant lui, il a compris que sa musique n'était plus assez puissante pour faire autant de bruit par elle-même. Donc il a mis en place des procédés pour faire parler de lui et créer un buzz, lui qui n'a pas sorti d'album depuis 5 ans et avait annoncé la sortie de ce disque plusieurs fois. Cependant, on a quand même quelques infos.

Pour commencer la liste officielle des featurings a été officialisée par Playboi Carti lui-même : Travis Scott, Lil Uzi Vert, Future, Young Thug et The Weeknd, comme on vous l'avait déjà dit dans un précédent article. Mais il y en avait aussi d'autres pour lesquels on n'était pas au courant : notamment Skepta, Ty Dolla $ign, mais aussi un nom masqué qu'on ne connait pas encore pour le moment. Kanye West ? Drake ? Justin Bieber ? Les spéculations se multiplient sur Twitter.

Ils sont en train de changer la cover parce qu'elle a leak ? 😭 pic.twitter.com/RX9Lfo2yRA — ASTRO (@AstroMagazine_) March 14, 2025

En revanche, ce qu'on sait, c'est que l'album qui était censé sortir cette nuit n'est toujours pas disponible, sur aucune plateforme. Le projet devait être dispo à partir de 5h, puis il a finalement été repoussée de trois heures. Selon les rumeurs, ce retard serait dû à un leak de la cover de l'album, ce qui aurait forcé Playboi Carti et ses équipes à changer la cover juste avant la sortie. Il faut avouer qu'elle n'était vraiment pas ouf, et le fait de changer cette cover à la dernière minute montre bien qu'elle ne représentait pas tant de choses que ça au sujet de l'univers de l'album...

On ne se fait pas trop de soucis, l'album devrait quand même sortir dans quelques heures, mais ça montre bien que lui aussi a pris le chemin de faire plus parler de lui plutôt que de sa musique. Pas sûr que ce soit payant sur le long terme...