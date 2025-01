Latto et Playboi Carti découpent la prod dans "Blick Sum"

Un morceau validé !

Latto et Playboi Carti marquent un grand coup avec leur nouveau clip "Blick Sum", un morceau qui ravira les amateurs de trap US. Si vous cherchez une immersion dans un son authentique et puissant, ce titre est fait pour vous.

Dans "Blick Sum", les deux artistes opèrent un retour aux sources, tout en démontrant une maîtrise parfaite de leur palette artistique. Entre flow incisif, production percutante et une alchimie indéniable, Latto et Playboi Carti prouvent une fois de plus qu'ils savent allier créativité et technique.

Le clip, visuellement captivant, accompagne parfaitement l’énergie brute du morceau. Un banger à ne pas manquer pour enrichir vos playlists trap !