Souffrance découpe dans "Les moyens"

"Le blase c'est Souffrance, c*nnard", ça bouge pas.

Des années et des années que Souffrance découpe les prods à l'ombre des lumières des stars du rap français. Des années qu'il fait fermer toutes les bouches à chaque freestyle, et en 2025, il revient choquer le rap game avec son nouvel album qui vient de sortir. Un projet qui s'appelle "Hiver Automne", qui compte 13 titres, avec de beaux feats comme Isha, Soprano, Jewel Usain et le musicien Chilly Gonzales. Mais c'est en solo qu'il fête la sortie du projet, avec le clip de l'excellent morceau "Les moyens". Un titre dans lequel il balance punchline sur punchline, sur une grosse prod bien lourde, un peu trap, bref, comme à chaque fois quand ça vient de Montreuil, c'est très carré. On vous laisse découvrir tout ça !