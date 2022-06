Eminem : nouveaux records sur YouTube

La musique de Mashall traverse le temps...

Tout au long d'une carrière exceptionnelle, Marshall Matters a battu (explosé serait un terme plus adéquat) quantité de record dans le rap ou dans l'industrie de la musique. Les chiffres se sont très vite affolés pour ne jamais redescendre. La preuve encore en 2022, sur YouTube cette fois. Eminem vient de faire tomber une barrière de plus en devant numéro 5 dans le classement des artistes comptant le plus d'abonnés sur la plateforme avec 52 millions. Il vient tout juste de dépasser Ed Sheeran, désormais 6e. A noter aussi que c'est le seul rappeur dans le top 10 qui se compose de la sorte :

1. Blackpink – 74,1 millions

2. Justin Bieber – 68,8 millions

3. BTS – 66,2 millions

4. Guimauve – 55,2 millions

5. Eminem – 52 millions

6. Ed Sheeran – 51,8 millions

7. Ariana Grande – 51,2 millions

8. Taylor Swift – 46,3 millions

9. Billie Eilish – 45,5 millions

10. Katy Perry – 42,8 millions

Il faut dire aussi que Slim Shady fait partie des artistes à avoir au moins cinq clips qui ont dépassé le milliard de vues ! C'est certainement pour cela qu'en avril 2022, Eminem est celui qui comptabilisait le plus de vues sur la plateforme avec 317 millions. Pour mémoire, parmi les clips du Detroiter à plus d'un milliard, on retrouve, évidemment, "Lose Yourself" mais aussi “Without Me”, "Not Afraid", son feat avec Rihanna, “Love The Way You Lie” (qui est d'ailleurs le plus regardé) et également le très violent "Rap God" une manière de rappeler sa position dans le game...

Enfin, last but not least, Eminem est l'artiste qui a cumulé le plus de vues sur YouTube en 2021 avec 4,4 milliards, excusez du peu. Cela prouve à la fois la puissance de sa musique mais son intemporalité...

Chapeau l'artiste !