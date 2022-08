Eminem : découvrez le tracklisting de "Curtain Call 2"

Un best of intéressant dans sa composition.

"Curtain Call 2", le nouveau projet d'Eminem est certainement un des albums les plus attendus de l'été. Et le rappeur de Detroit vient de publier le tracklisting de cet opus dans lequel on retrouvera notamment des artistes comme Snoop Dogg, Beyoncé, Joyner Lucas, Rihanna, 50 Cent, Dr. Dre, Juice WRLD et Yelawolf. Il y aura aussi des titres de son projet communs avec Royce Da 5'9, Bad Meets Evil.

Logiquement puisqu'il s'agit d'une compilation de ses meilleurs titres qui fait suite à "Curtain Call: The Hits", sorti en 2005.