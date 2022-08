Jul annonce un nouvel album pour décembre et fait participer ses fans

Le Marseillais ne s'arrête jamais !

Il avait pourtant annoncé vouloir prendre du repos et un peu de recul. Mais il faut croire que les vacances ne sont pas pour Jul. Le rappeur marseillais a en effet annoncé qu'il était rentré en studio et qu'a priori, son prochain album sortirait en décembre prochain alors même que son dernier projet, "Extraterrestre" est sorti au tout début du mois de juin 2022. Mais comme pour la pochette de son dernier opus, Jul a mis ses fans à contribution, il a en effet demandé sur quels types de prod on aurait envie de l'entendre.

Dans un premier message, il explique que les vacances sont terminées et qu'il s'enferme en studio jusqu'à décembre et il a ajouté, pour bien faire monter la sauce, qu'il a déjà le titre de son prochain album.