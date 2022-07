Les sorties du vendredi :

Il y a du lourd !

Aujourd'hui c'est vendredi, c'est jour de sortie. Nous avons fait le tour de tous les projets disponibles aujourd'hui et c'est chargé ! Que du lourd, que ça soit coté américain ou français.

On commence avec Beyoncé. Après 6 ans d'absence, Queen B est enfin de retour ! Après avoir dévoilé la tracklist de son projet il y a quelques jours, Beyoncé sort aujoud'hui "Renaissance" !

Wiz Khalifa est également de retour. 2022 est une grosse année pour le rappeur, après un projet commun avec Juicy J, un autre projet commun avec Girl Talk, Smoke DZA et Big KRIT intitulé "Full Court Press", le rappeur a également réédité sa mixtape culte "Taylor Allderdice" sur DSP le 20 avril, 10 ans après sa sortie. Il sort aujourd'hui "Multiverse", un album qu'il tease depuis quelques semaines maintenant. Wiz est actuellement en tournée aux Etats Unis, l'occasion pour lui de performer son album en live.

Retour en France maintenant avec A2H. Le rappeur originaire de Melun balance aujourd'hui un EP de 5 titres intitulé "Porn Summer". Il a été plutôt actif ces derniers mois, vous avez pu le retrouver en feat avec Kenyon sur "Amapialove", avec Monsieur Nov sur "Savage" ou encore avec Grödash sur "Kubiak". On vous laisse découvrir son nouvel EP et on espère qu'il vous plaira autant qu'à nous !

Du côté des singles, nous avons droit à plein de surprises. Nav dévoile enfin "Never Sleep", en feat avec Travis Scott et Lil Baby, Gambi balance "Petete", Quavo et Takeoff s'associent à Gucci Mane sur "Us vs. Them" et Stavo est de retour avec "Septantos".