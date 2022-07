Kenyon dévoile son nouveau clip "AMAPIALOVE feat A2H / A$AP" !

Découvrez le nouveau clip "AMAPIALOVE feat A2H / A$AP" de Kenyon !

L'artiste franco-congolais Kenyon rejoint le label Palace Prod et dévoile "AMAPIALOVE", le premier single de son prochain album.

Kenyon propose une musique aux couleurs afro caribéennes R&B portée par une voix incroyable qui le place artistiquement et vocalement aux côtés d'artistes tels que Dadju et de Tayc.

Réputé pour être un grand performeur en live, Kenyon s'est notamment fait connaître à ses débuts en remportant le Buzz Booster national. Auteur-compositeur et interprète, il se place dans la lignée musicale d'artistes internationaux comme Rema ou Fireboy DML.



Pour ce premier single, quoi de plus logique pour Kenyon que de s'accompagner d'A2H, l'artiste phare du label Palace Prod ?

"AMAPIALOVE" est un clin d’œil au genre musical Amapiano, courant originaire d'Afrique du Sud qui explose en ce moment au-delà des frontières, comme a pu le faire auparavant la scène Naija du Nigeria.

Le clip est tourné au Sénégal sous la forme d’un double clip présentant "AMAPIALOVE feat A2H / A$AP". Si le summer hit R&B "AMAPIALOVE feat A2H" est le titre principal mis en avant, le 2ème titre "A$AP" se révèle être un banger caribéen dans un style Reggae Dancehall ultra efficace.



Découvrez le nouveau clip "AMAPIALOVE feat A2H / A$AP" de Kenyon dès maintenant sur Générations !