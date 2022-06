A2H et Monsieur Nov sont en mode “Savage” !

Découvrez "Savage" le nouveau clip d'A2H !

Lorsque deux ovnis de la musique française se rencontrent, cela ne peut donner qu’une œuvre unique. C’est le cas de A2H, véritable électron libre du rap français et de Monsieur Nov, pilier du R&B français. Avec le titre “Savage”, les deux artistes affichent une complémentarité unique par leurs voix atypiques.

Trois mois après la sortie de "Une Rose et une Lame", A2H montre une fois de plus son talent de showman avec le clip de “Savage”. Le rappeur est réputé pour la qualité de ses concerts et est devenu au fil des années un musicien accompli. Un talent qu’il met parfaitement en scène dans cette nouvelle réalisation.

“Savage” est une fusion entre R&B contemporain et soul électrique. La sulfureuse voix de Monsieur Nov accompagne les notes saturées de A2H tout au long du titre. Les deux artistes sont au sommet de leur art année après année. L’un est devenu une référence dans le R&B contemporain tandis que A2H s’est affirmé comme l’un des artistes les plus atypiques du rap français de la décennie. Il en advient un titre qui ne ressemble en rien à ce que l’on peut trouver dans la scène française.

Découvrez le nouveau clip "Savage" de A2H et Monsieur Nov dès maintenant sur Générations :