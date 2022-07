"Nouvelle école" : Juss donne son avis sur Booba

Le rappeur marseillais pense que le Duc est "surcoté".

Juss s’est exprimé en interview et a donné un avis très tranché sur Booba. Selon lui, il est temps pour B2O de laisser sa place.

Depuis la fin de "Nouvelle école", on peut dire que les choses sont allées très vite pour un certain nombre de candidats. Entre l’explosion des streams de BB Jacques, Leys ou encore du gagnant, Fresh La Peufra et le buzz de certaines séquences, la première saison de l’émission fait encore énormément de bruit. Cela, alors même que le casting de la saison 2 est en préparation.

Si dernièrement la toile parle beaucoup du sosie de Fresh La Peufra qui s’est fait passer pour le belge dans un club en Espagne, Juss va rapidement prendre sa place dans les tendances, suite à ses propos. Il faut dire que le candidat marseillais ne cesse de faire parler de lui depuis sa participation. En effet, il s’est rapidement fait remarquer après son interprétation (plutôt manqué) de son titre "Habibi". Depuis, le morceau a désormais un clip qui a dépassé les 3,5 millions de vues et le jeune rappeur enchaine les interviews. S’il expliquait récemment à Brut l’origine de sa cicatrice au visage, qui avait suscité des questionnements, c’est au micro de Booska-P qu’il a donné son avis sur le rap et ses artistes.

Juss s’est prêté au jeu des questions-réponses pour une séquence phare du média, nommée "Surcoté, sous-coté". Au cours de cette dernière il a partagé en toute honnêteté son opinion sur le Duc le plus connu du rap game. Il disait : "Booba, il est surcoté, il a fait son temps. […] Ça y est, faut bouger". Puis ajoute : "Prends un micro, l’autre prend un micro et clashez-vous les gars, ça c’est rap. Les clashs sur les réseaux […] c’est juste pour faire du spectacle". Il faut dire que sur ce point-là, les internautes ont été servis et on ne compte plus le nombre de clashs de Kopp sur les réseaux. Après les propos de Juss, Booba pourra certainement en ajouter un nouveau à sa longue liste.