Fresh La Peufra : un sosie se fait passer pour lui, il réagit

Le rappeur n’est pas rancunier et le prend avec humour.

Le gagnant de l’émission "Nouvelle école" a déjà son premier sosie. Ce dernier s’est fait passer pour lui et a même donné un showcase en Espagne. Une supercherie qui a beaucoup amusé l’artiste belge.

Le phénomène Fresh La Peufra provoque déjà les premières histoires insolites. Depuis sa victoire dans l’émission "Nouvelle École" diffusée sur Netflix, les choses sont allées très vite pour Fresh. Il a depuis sorti son premier EP, "Bientôt à l’abri" et son morceau "Chop" est un véritable carton en étant toujours dans le Top 3 des morceaux les plus écoutés en France et cumulant 12 millions de vues sur Youtube. Sans parler de ses streams qui explosent, notamment sur Spotify. En d’autres termes, la popularité du rappeur a exploqué, si bien que quelqu’un se fait déjà passer pour lui.

Dans une vidéo partagée en premier lieu par le média Raplume, on peut y voir un certain Stockno donner un showcase en Espagne, en se faisant passer pour Fresh La Peufra. Un délire (ou une arnaque) qui a fonctionné puisque tout le monde n'y a vu que du feu. Sur scène, le sosie interprète le morceau "Chop", en toute tranquillité et s’est même prêté au jeu des selfies avec les fans après sa performance. Sans surprise, la séquence a fait le tour des réseaux sociaux et Fresh La Peufra a lui aussi réagi. Sur Twitter, il s’est exprimé, non sans ironie : "Bonjour, du coup le mec qui se fait passer pour moi en boîte, il prend combien pour le show ? Juste pour que je m’adapte".

Bonjour, du coup le mec qui se fait passer pour moi en boîte, il prend combien pour le show ? Juste pour que je m’adapte — FRESH LA PEUFRA (@Fresh_lapeufra) July 20, 2022

Une réaction qui a fait rire un bon nombre d’internautes. Le fameux Stockno a lui aussi commenté la vidéo expliquant (non sans fierté) qu’il s’agissait, à la base, d’un délire. Il disait : "À la base c’était un délire de vacances, j’ai fini avec le braquage du siècle".

A la base c’était un délire de vacances j’ai fini avec le braquage du siècle 😭 https://t.co/dsLE2J3mNf — Stockno (@NoahNdza) July 20, 2022

Effectivement, on peut dire que sur ce coup, il a fait fort. Une histoire qui n’est pas sans rappeler celle du sosie de Drake qui, lui, a fini par proposer un combat de boxe au canadien et se faire bannir d’Instagram. En espérant que le "délire" n’aille pas jusque là.