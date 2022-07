Lil Baby nous donne des nouvelles de Gunna et Young Thug

Les deux rappeurs sont actuellement incarcérés à la prison du compté de Fulton.

Le 14 juillet dernier, Lil Baby a rendu visite à Young Thug et Gunna, au sein de la prison du compté de Fulton. Le rappeur a donné des news des artistes qui semblent être de bonne humeur et en bonne santé. TMZ a approché le rappeur de platine à l’extérieur de l’aéroport national de Reagan et a demandé une mise à jour de l’état de ses amis de "Young Stoner Life Records" incarcérés .

"Ils vont très bien, ils sont de bonne humeur"

https://www.tmz.com/videos/2022-07-19-071922-lil-baby-1457045/

Lil Baby avait déjà rendu visite à Young Thug lorsqu’il a été emprisonné pour la première fois en mai. Thug et Gunna étaient parmi les 28 affiliés de Young Stoner Life Records qui ont été frappés avec des accusations relevant de la loi RICO en mai. Le juge Wolf a refusé la demande de caution de Young Thug en juin parce qu’il croyait que le rappeur risquait de fuire et rejoignait les préoccupations du procureur sur son aptitude à provoquer d'autres crimes s'il était libéré.

Quant à Gunna, il s’est présenté à une autre audience de libération sous caution au tribunal du comté de Fulton plus tôt en juillet, mais s’est vu une fois de plus refuser sa demande. Selon WSB-TV, la star de 29 ans d’Atlanta doit rester en prison jusqu’à son procès en janvier 2023. L'interprète de "Pushin P" a continué de clamer son innocence et le 14 juin, à l’occasion de son 29e anniversaire, il a écrit une lettre ouverte pour le réaffirmer.

Pour l’instant, je n’ai pas ma liberté. Mais je suis innocent. On m’accuse faussement et je ne cesserai jamais de me battre pour blanchir mon nom! Le portrait qu’on me fait de moi est laid et faux. Mes fans savent que j’aime célébrer la vie, ma famille, les voyages, la musique, les fans. J’ai toute la foi que Dieu me rendra justice pour la pureté de mon cœur et l’innocence de mes actions. "

On attend de savoir l'issu du procès.