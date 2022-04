Maes : "Réelle vie 2.0" a disparu des plateformes...

Nouveau coup dur pour le rappeur ?

La mixtape "Réelle vie 2.0" du sevranais a été retirée des plateformes de streaming. Est-ce un choix de l’artiste ou une décision imposée ? Les questions sont multiples.

En mars 2018, Maes assurait son statut de rappeur incontournable en dévoilant le deuxième volet de sa mixtape "Réelle vie". Une mixtape composée de onze titres et d’un feat avec Dabs. Quatre ans plus tard, il semblerait que "Réelle Vie 2.0" fasse à nouveau parler, mais pas pour les raisons attendues. Alors même que sa suite, "Réelle Vie 3.0" a été un véritable succès (21 000 exemplaires écoulés en première semaine), son prédécesseur vient lui d’être retiré des plateformes de streaming.

Selon plusieurs médias français, la mixtape n’est plus disponible pour des raisons qui restent encore inconnues. Cependant, en repensant aux récents événements qui ont touché l’artiste élu meilleur rappeur du 93, les interrogations peuvent laisser place aux spéculations. En effet, depuis que Maes a dû fuir à Dubaï car il n’était plus en sécurité à Sevran, il se fait très discret. Que ce soit dans la sphère musicale ou sur les réseaux, le rappeur se fait rare. Entre l’annulation de sa tournée et sa séparation avec son label Les Derniers Salopards, ce n’est pas la joie. Ses nouveaux rapports avec son ancien label auraient-ils eu comme conséquence, la suppression de "Réelle Vie 2.0" des plateformes ? En attendant d’avoir des réponses à nos questions, on peut toujours écouter les deux autres volets de sa série, c’est déjà ça !