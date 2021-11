Maes : découvrez le tracklisting de "Réelle Vie 3.0"

Il dévoile aussi ses featurings.

Le nouvel album de Maes est un des projets qui compte parmi les plus attendus de cette fin d'année 2021. Alors que l'attente ne cesse de monter, le rappeur de Sevran vient de lâcher le tracklisting de "Réelle Vie 3.0" et partage avec le public également les artistes qu'il a invités. Sur cet opus, on va donc retrouver Booba, Oboy, Zed, Tiakola, Ysn 0.9. Il sera disponible le 26 novembre 2021.

Décrouvez le tracklisting de "Réelle vie 3.0"