Moha La Squale est de retour

Il annonce un nouvel album.

Depuis qu'il a été accusé par six de ses ex-petites amies de violences par conjoint, agression sexuelle, menaces de mort et séquestration puis mis en examen, Moha La Squale qui attend toujours son procès s'était très discret. Il vient aujourd'hui de briser le silence qu'il s'était imposé pour annoncer la sortie de son nouvel album. Enfin, façon de parler parce que dans la petite vidéo qu'il a publié sur Twitter, le rappeur parisien ne parle pas, il est assis dans sa voiture, en train d'écouter ce qui est sans doute un morceau inédit et c'est surtout la légende qui est parlante. Il écrit en effet :

"Bientôt l'album, je vous annonce ça dimanche la miff".