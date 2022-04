SCH annonce du lourd à venir

... Et recadre un internaute au passage...

Ces derniers mois, SCH s'est fait plutôt discret... En même temps, il peut bien se le permettre, lui qui a franchi une grosse étape l'année dernière. Son album "JVLIVS II" a tellement cartonné qu'il a décroché un disque de platine. Ce même album lui a également valu une Victoire de la musique dans la catégorie album le plus streamé dans les artistes masculins.

Musicalement discret depuis, l'interprète de "Loup noir" n'en reste pas moins présent sur les réseaux notamment. Il a d'ailleurs fêté ses 29 ans le mercredi 6 avril. Les messages et voeux pour l'artiste ont été nombreux, malheureusement, tous les internautes ne sont pas forcément bienveillants c'est bien connu...

"Finito", c'est bien ce qu'a commenté un internaute sur Twitter, pour bien montrer que selon lui, SCH est terminé... Dommage pour lui, non seulement c'est faux mais en plus le Marseillais a répondu à son tacle :

"Retenez bien ce tweet... On va rigoler en 2022." Réponse, clair, simple et efficace de la part du rappeur marseillais à son détracteur, qui ne s'attendait certainement pas à avoir des nouvelles du principal concerné aussi rapidement et directement.

Retenez bien ce tweet on va rigoler en 2022. https://t.co/6Nzax2HoyW — JVLIVS II (@Sch_Mathafack) April 6, 2022

Au passage, il nous apprend donc que du très lourd se prépare, même s'il n'a pas donné plus de précision... On attend tous ça fort et d'ailleurs les fans ont validé cette réaction avec plus de 30 000 likes sur son post.

Un troisième volet de "JVLIVS" se prépare peut-être, en attendant, SCH part en tournée le mois prochain afin de rencontrer ses nombreux fans.