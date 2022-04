Kanye West : The Weeknd pour le remplacer à Coachella ?

C’est désormais officiel.

C’est The Weeknd qui va finalement remplacer Kanye West au festival Coachella. Après de nombreuses négociations et un gros cachet à la clé, le changement de tête d’affiche est bel et bien confirmé.

Ces derniers temps, la vie de Ye est très mouvementée. Entre ces problèmes avec Kim Kardashian et Pete Davidson, ses victoires aux Grammy Awards ou encore la récente suspension de son compte Instagram, on peut dire que tout n’est pas de tout repos avec le rappeur de 44 ans. Le dernier rebondissement concerne néanmoins sa carrière musicale. En effet, Kanye West, qui était une des têtes d’affiche 2022 de Coachella, ne se produira finalement pas.

Le festival, qui fait partie des plus connus et des plus prisés au monde doit se dérouler en avril sur deux week-ends. Du 15 au 17 puis du 22 au 24 avril. Yeezy était lui, programmé sur les deux dimanches (17 et 22) mais a annoncé seulement quelques semaines avant le Jour J, son retrait de la programmation. Une annonce soudaine qui a certainement dû créer la panique au sein de de l’organisation du festival. Cependant, le jeudi 6 avril, Coachella a déclaré avoir trouvé de nouveaux artistes pour remplacer le rappeur. Après avoir envisagé la venue de Justin Bieber, Tyler, The Creator ou encore Silk Sonic, ce sont finalement The Weeknd et le groupe Swedish House Mafia qui vont prendre le relais. Tout est bien qui finit bien, même cela n’aurait pu jamais se faire pour le chanteur canadien.

cXOachella — The Weeknd (@theweeknd) April 6, 2022

Selon plusieurs médias américains, les négociations entre l’interprète de "Out of time" et le patron du festival Phil Anschutz (qui gère Coachella via son entreprise AEG Live), ont été tumultueuses. Le Canadien qui pourrait effectuer un changement de nom comme Kanye, voulait aussi être payé la même chose que son prédécesseur. Il est ici question d’une somme estimée à 8 millions de dollars plus 500 000 dollars de frais de production (d’un coup, on comprend un peu plus The Weeknd). Une source aurait expliqué au média Page Six :

"The Weeknd est arrivée au dernier moment pour prendre la place de Kanye. L’entreprise de Phil Anschutz voulait économiser un peu d’argent prévu pour Kanye et payer The Weeknd seulement quelques millions de moins pour garder le reste pour le Festival. Même après que Coachella ait annoncé la nouvelle programmation, le contrat n’était toujours pas validé pour the Weeknd qui a menacé de se retirer au dernier moment s’il n’avait pas le même deal que Kanye. Au final, le mercredi, l’entreprise d’Anschutz a cédé et a accepté de payer The Weeknd le même montant afin d’éviter qu’une seconde tête d’affiche ne se retire de Coachella à la dernière minute".

Comme quoi, il s’en passe des choses en coulisses. En espérant qu’il n’y ait pas de nouveaux rebondissements ou de nouveaux changements de programmation d’ici le début du festival !