Gazo vient de traumatiser les drilleurs anglais...

Ce n'est pas souvent que les rappeurs français choquent des Américains ou des Anglais pour leurs performances rapologiques. Si PNL vient d'être plus que validé par des stars internationales comme Freddie Gibbs et Rosalia, Gazo a traumatisé la planète drill avec son couplet sur le remix de "Reggae & Calypso" dans lequel il fait plus que se mettre au niveau de six drilleurs britanniques. Non seulement c'est le seul Français à être invité sur un énorme morceau, mais en plus, ne nous voilons pas la face, il les met à l'amende. Oui, oui, n'ayons pas peur des mots. Et dans une vidéo, de jeunes Américains qui découvrent le son s'arrêtent, remettent en arrière et sont littéralement choqués par le couplet du Français. Ils le comparent même à Pop Smoke ! Quel meilleur compliment peut-on faire à un drilleur que d'être comparé au champion de la catégorie ? C'est dire le niveau de Gazo sur ce titre. D'ailleurs, les internautes ne s'y sont pas trompés et multiplient les superlatifs pour commenter la performance du rappeur de Saint-Denis.