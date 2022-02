PNL : les chiffres toujours plus fous de "Deux Frères"

Le groupe est en passe de réussir un nouvel exploit.

Le 5 avril 2019 sortait un album qui allait marquer à jamais l'histoire du rap français : "Deux Frères", de PNL. Lancé avec un plan promo génial et gigantesque (partenariat avec Uber, live Youtube de 24h, monolithes disposés dans toute la France), le groupe a véritablement changé le game. Les rappeurs de Corbeil ont repoussé les limites de ce qu'on croyait possible pour un album de rap français, en termes de succès commercial. Un projet tellement bien réussi qu'il continue à battre des records, 3 ans après sa sortie.

L'album est en effet le premier projet de rap français à atteindre le milliard d'écoutes sur Spotify, même si "Ceinture Noire" de Gims et "Destin" de Ninho le suivent d'assez près et pourraient eux aussi atteindre cette barre en 2022. Plus étonnant encore, "Deux Frères" est dans le top 20 des albums les plus vendus en France en 2021, avec 139 000 exemplaires écoulés dans l'année. 3 ans après sa sortie, c'est une performance plus que remarquable, c'est du jamais vu. Ca amène maintenant l'album de PNL à 700 000 ventes au total.

On espère pour eux que ça va continuer à monter, mais on espère aussi qu'on va finir par les revoir un jour avec un nouveau projet. Mais cet hypothétique nouveau projet pourrait bien prendre pas mal de temps, quand on connaît le perfectionnisme des deux rappeurs de Corbeil. On n'a d'ailleurs aucune information ni aucune nouvelle sur l'actu du groupe, si ce n'est que le début de leur tournée avait été repoussé à Mai 2022. Peut-être qu'on en saura plus à ce moment-là !