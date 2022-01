Tonton David : son album posthume retardé

Mauvaise nouvelle pour les fans du chanteur.

Le chanteur Tonton David est décédé l'année dernière, le 16 février 2021. L’interprète de "Chacun sa route" avait marqué les esprits dans les années 90 et 2000, avec de nombreux albums classiques comme "Le Blues des racailles" et avait aussi collaboré avec de nombreux rappeurs, comme Intouchable, pour le hit "La Gagne". Ses fans avaient toutefois eu une nouvelle qui allait leur remonter un peu le moral, avec l'annonce d'un album posthume. Sauf qu'à ce niveau là, ça risque de se gâter puisque le projet a été reporté.

On est même en train de douter qu'il y ait un jour un véritable album posthume de Tonton David. D'après plusieurs médias, la famille du chanteur a même "porté plainte pour faux et usages de faux, contre des personnes qui ont imité la signature de Tonton David et ont donc produit de faux contrats pour le dernier album", d'après un communiqué partagé par ses enfants sur Facebook. Une information gravissime si elle se révèle exacte, on attend d'en savoir plus pour vous tenir au courant.

Le communiqué précise que "ces personnes n'ont pas caché leurs intentions et se sont affairées à s'approprier l'album de Tonton David quelque sjours seulement après son décès. Elles se sont présentées comme les décisionnaires de ce projet". On comprend également que les enfants accusent ces personnes d'avoir baclé le travail du prochain album de Tonton David, qui devait s'appeler "Un Job ou un Biz", en ne respectant pas la mémoire et l'oeuvre de l'artiste. On espère évidemment que la famille parviendra à découvrir la vérité sur les signatures et que ce projet posthume ne sera pas bâclé, pour respecter tout ce que le chanteur avait fait jusqu'ici.