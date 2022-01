The Weeknd annonce son album pour le 7 janvier !

"Dawn FM" arrive !

C'est la bonne nouvelle de ce début d'année : le nouvel album de The Weeknd, "Dawn FM" sera disponible dès ce vendredi 7 janvier. Comme à son habitude, le chanteur canadien a parfaitement organisé et orchestré la nouvelle en multipliant les astuces et les teasers depuis plusieurs mois avant la révélation finale. Lundi 3 janvier, le crooner canadien a officiellement annoncé son cinquième album studio avec une vidéo d'accompagnement qui fait parler les fans sur les réseaux sociaux.

La bande-annonce montre The Weeknd écrasant sa voiture dans un désert avant qu'un groupe de personnages capuchés ne l'entraîne dans ce qui semble être un rituel particulier. Les fans voient alors Abel troublé par son environnement avant qu'il ne devienne soudain une version plus ancienne de lui-même tandis que quelqu'un portant une robe rouge avec le visage couvert s'approche de lui. Mystique et intriguant.

La vidéo révèle également la liste restreinte mais prestigieuse des featurings invités sur cet opus. The Weeknd s'est entouré de Lil Wayne, Tyler, The Creator, Quincy Jones, du comédien Jim Carrey et du producteur de musique électronique Oneohtrix Point Never.

Elle promet aussi "un nouvel univers sonore issu de l'esprit de The Weeknd", tout un programme.

Au cours du week-end, le natif de Toronto a publié une conversation qu'il a eu par SMS avec le cofondateur de XO Records, La Mar Taylor, dans laquelle il a laissé entendre qu'il "abandonnerait tout". Les fans pensaient que le nouvel album allait arriver et ils avaient raison.