The Weeknd bat tous les records avec "Blinding Lights" !

Le plus grand succès de tous les temps !

The Weeknd l'a enfin fait ! Son tube "Blinding Lights" issu de son quatrième album studio, "After Hours", est officiellement devenue la chanson numéro un du Billboard's Greatest Songs of All Time Hot 100 Chart. L'annonce a été faite via Billboard ce mardi 23 novembre.

"Blinding Lights" est entré dans le Billboard Hot 100 le 14 décembre 2019 et s'est maintenu les deux années suivantes. La chanson a été n°1 pendant quatre semaines en 2020 et a passé de nombreuses semaines dans le Hot 100 Top Five (43), Top Ten (57) et Top 40 (86).

Dans l'ensemble, "Blinding Lights" a passé plus de 90 semaines dans le classement Hot 100, dépassant le classique rock'&'roll des années 1960 de Chubby Checker "The Twist" en tant que chanson numéro un de tous les temps. Checker et son tube "The Twist" occupaient cette position depuis 2008.

.@theweeknd’s "Blinding Lights" has officially been crowned the #1 biggest Hot 100 hit in @billboard chart history. — chart data (@chartdata) November 23, 2021

"La désignation prend en compte le nombre total de semaines sur dans le classement ainsi que les positions exactes du classement, les semaines où il est classé numéro 1 valant évidemment plus que les autres semaines" a déclaré Billboard dans un communiqué.

.@theweeknd's "Blinding Lights" is officially the GOAT #Hot100 song ????



Celebrate with a special collection of trading cards, including a set autographed by The Weeknd, made in partnership with @Autograph and The Infinite. https://t.co/5IuVGhTwPR pic.twitter.com/53PhZHdqRW — billboard (@billboard) November 23, 2021

The Weeknd s'est également exprimé au sujet de cette nouvelle récompense. Il n'a pas encore pris conscience que "Blinding Lights" soit devenue un titre aussi important.

"J'ai toujours bricolé avec les sons des années 80. C'était beaucoup plus subtil avant, mais j'ai toujours voulu m'y plonger complètement. Et dix ans plus tard, je pense que je l'ai mérité. Il y avait des chansons qui ont transcendé la culture pop, comme "The Hills". Mais au moment où "Blinding Lights" est arrivé, j'avais dix ans de carrière et je m'étais déjà établi en tant que figure de la musique dans l'industrie. Je suis donc content que "Blinding Lights"soit arrivé à ce moment plutôt que cela soit mon premier single, ça aurait effrayant pour moi. Aujourd'hui, je ne me rends pas encore vraiment compte du succès de cette chanson. J'essaie de ne pas trop m'y attarder. Je suis juste reconnaissant."

Comme si les nouvelles de Billboard ne suffisaient pas, la chaîne HBO vient d'annoncer la nouvelle série de The Weeknd, "The Idol". The Weeknd s'est associé au créateur de la série à succès de Drake, Euphoria Sam Levinson, pour raconter l'histoire d'une popstar montante qui vit une histoire d'amour avec un mystérieux propriétaire d'un club de Los Angeles qui se trouve également être le chef d'une secte secrète.