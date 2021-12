Booba : son nouveau titre "GDC" est disponible en NFT

Et partage un extrait sur Instagram.

B2O vient de dévoiler un nouveau single, "GDC". Sa particularité ? Le morceau est en vente uniquement en NFT. Après le titre "TN", le Duc renouvelle l’expérience NFT.

Décidemment Kopp est un innovateur. Il a été le premier artiste à vendre une œuvre d’art à son effigie en NFT et continue de développer son portefeuille culturel et financier. Après un premier titre, "TN", vendu en NFT (une première pour un rappeur), Kopp poursuit sur sa lancée et réitère l’expérience. Il faut dire que pour le moment, cette technologie lui a rapporté des milliers de dollars. En vendant tous ces NFT, il a pu récolter 600 000 dollars.

Le lundi 20 décembre, c’est donc en toute logique que Booba a mis en vente 1000 cartes supplémentaires. Ces dernières permettront à leur détenteur d’accéder au titre inédit "GDC" ainsi qu’au titre "TN". Il expliquait à travers le compte Instagram OKLM : "Nouvelle carte NFT. Mise en vente ce lundi à 18h, en 1 000 exemplaires, sur nft.booba.store. Seuls les détenteurs d’une ancienne ou d’une nouvelle carte auront accès au titre inédit GDC".

Une bonne nouvelle pour les détenteurs de NFT et moins bonne pour ceux qui ne s’intéressent pas à cette technologie ou qui n’y comprennent rien ! D’autant plus que B2O a partagé un extrait du fameux "GDC" sur ses réseaux sociaux. De quoi donner l’eau à la bouche à un bon nombre de personnes. Quoi qu’il en soit, Booba maîtrise comme un chef la hype autour des NFT des morceaux inédits qu'il met en vente. Et ce n’est probablement que le début !