Booba vend tous ses NFT et empoche plus de 600 000 dollars !

Le Duc excelle dans tous les domaines...

On le sait, on le voit, on l'entend, Booba est partout et force est de constater que tout ce qu'il touche (sauf ses petits potes rappeurs qui en ont pris pour leurs grades), se transforme en or.

Dernière opération qui a cartonné, l'opération NFT. Son morceau et son clip pour "TN" ont été rendus disponibles à l'achat uniquement en NFT (jetons non-fongibles), par le biais de cinq cartes animées vendues à 5000 exemplaires chacune.

Contre toute attente, le Duc avait vendu l'intégralité de ses NFT quelques jours plus tard à peine. Cette opération commerciale lui a permis d'empocher 150 ETH, une cryptomonnaie dont le cours est actuellement en hausse. Pour parler clairement, cette somme correspond à 615 292 euros !

Décidément, Booba est vraiment partout... Quand ce n'est pas avec son tout dernier single "Leo Messi", c'est avec ses clashs légendaires comme celui avec Gims récemment, et maintenant, on le retrouve même en cryptomonnaie. L'art et la manière de mener une opération à bien qu'elle soit de sabotage ou commerciale pour le plus grand plaisir de ses fans.

Depuis hier, les acquéreurs de NFT peuvent visionner le clip exclusif et l'un d'entre eux sera tiré au sort et gagnera une place VIP au futur concert de Booba au Stade de France. Quelle force...