Ninho réunit le rap français à l'Accor Hotel Arena

Le Jefe a mis tout le monde d'accord.

Ce week-end, Ninho a donné deux concerts sold out à l'Accor Hotel Arena. Il a ainsi pu montrer que ses chiffres de ventes n'étaient pas usurpés puisqu'il a fait salle comble à chaque fois. Ensuite, il a prouvé que le rap français est désormais une grande famille en invitant beaucoup de ses camarades à venir partager la scène avec lui. Mieux, il leur a même laissé cette même scène afin qu'ils interprètent un de leurs tubes ! Mais plus que des mots, on va montrer des images et les réactions des Twittos qui valent mieux que n'importe quel discours. Ah si, une dernière remarque, parmi les invités, on a pu voir Niska, SCH, Orelsan Heuss L'Enfoiré, Leto, Gazo, Da Uzi, Hamza, Koba LaD, Damso, Zola, Rim'K, Lacrim, entre autres...