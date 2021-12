Le top 10 rap américain de 2021 pour la rédaction de Generations

La rédaction a voté pour ses albums préférés de l'année 2021.

Malgré une année encore perturbée par le Covid-19 et la pandémie, le rap américain a pourtant tenu toutes ses promesses en termes de sorties d'albums. Il y a de la quantité et surtout, le plus important pour nous tous, de la qualité. Et aussi beaucoup de propositions différentes en termes de styles et d'influences. A Generations, on pense que notre top reflète assez bien cette diversité avec des choix, encore une fois, pas forcément faits parmi les projets qui ont le plus marché, même s'il est difficile de passer outre Kanye West et Drake par exemple. Mais on s'est aussi penché sur des opus qui offrent des ouvertures sur une autre forme de rap et qui montrent à quel point le hip-hop américain est à la fois foisonnant et talentueux. Evidemment, le choix a été difficile à faire et a, là aussi, entraîné des discussions sans fin dans la rédaction. Au final, il nous semble homogène et bien construit. Vous avez évidemment le droit de ne pas être d'accord, auquel cas, on se donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour en discuter...

SILK SONIC "AN EVENING WITH SILK SONIC"

Alors oui, le groupe composé par Bruno Mars et Anderson. Paak n'est pas du rap à strictement parler mais comment ne pas mettre cet album dans notre top ? Quand c'est de la bonne musique, c'est de la bonne musique. Point. Avec neuf pistes et 31 minutes, Mars et Paak offrent leurs meilleures prestations du funk, de la soul et du R&B des années 70 remis au goût du jour. Alors, ça manque peut-être un peu du smooth de l'époque mais c'est tout aussi efficace et dès la première écoute, vous avez forcément envie de bouger votre corps à moins que celui-ci ne le fasse tout seul, porté par une musique entraînante, joyeuse et festive. La connivence entre les deux artistes est évidente, on a même l'impression qu'ils évoluent ensemble depuis des années. Surtout, ils réussissent à nous offrir une musique qu'eux seuls semblent capables de faire. Raison de plus pour les mettre dans ce top...

SUMMER WALKER "STILL OVER IT"

Avec sa voix et son flow unique, Summer Walker fait partie des artistes R&B les plus sollicités ces dernières années. Entre Drake, Usher, Khalid ou encore Trey Songz, la chanteuse d’Atlanta a bossé avec beaucoup d’artistes différents. Dans son album "Still Over It" dévoilé le 5 novembre 2021, Summer Walker se livre totalement et continue de raconter son histoire et surtout ses déboires à travers des titres tous très personnels. Sa technique vocale est sa véritable signature et l’album "Still Over It" en est l’exemple parfait.

LIL NAS X "MONTERO"

Après l'incroyable succès de "Old Town Road", Lil Nas X, sans doute poussé par sa maison de disques, a voulu battre le fer tant qu'il était chaud en sortant un EP que tout le monde a oublié aujourd'hui (et pour cause) "Extended play" sorti dans la précipitation, sans réelle vision artistique, ni travail. Un projet fourre-tout sans intérêt donc. Un temps, on a même pensé que Lil Nas X serait un "One Hit Only", l'homme d'un seul titre, d'un seul tube. C'était mal connaître le garçon. Pour son album, il a pris son temps, explorant diverses pistes artistiques pour en livrer une synthèse incroyable de toutes ses influences. "Montero" est complet et montre à quel point son auteur est talentueux. Evidemment, il a tout de la popstar mais il est peut-être, aussi, l'avenir du rap.

DRAKE "CERTIFIED LOVER BOY"

Ce disque est sorti à quelques jours de "Donda" dans un pur souci de malveillance alors que Drake et Kanye West ne s'étaient pas encore réconciliés, "Certified Lover Boy" est avant tout un très bon album et il le fallait pour soutenir la comparaison avec "Donda". Surtout, on l'attendait depuis longtemps et les chiffres s'en sont ressentis. "CLB" est un des albums les plus écoutés de l'année. C'est un monstre commercial qui a été calculé comme tel. Alors, évidemment, ce n'est pas dans ce disque qu'on va apprendre un peu plus sur le Canadien mais tout ce que l'on aime chez Drizzy est présent à la fois lyricalement et musicalement. On pourrait se dire "Encore ?" mais quand c'est aussi bien fait, on ne peut que s'incliner et remettre play...

KANYE WEST "DONDA"

Impossible de ne pas mentionner l'album de YE dans ce top 10, tant il a été attendu et fantasmé presque. Dixième album studio de notre rappeur mégalo-bipolaire préféré, il a aussi été une énième provocation lors de sa sortie, par surprise, cet été, après des mois d'attente. Au final, "Donda" c'est deux heures de rap avant-gardiste, autant de louanges religieuses et de déballage de vie intime, le tout, entouré de tous ses amis, ou presque, pour notre plus grand plaisir à toutes et à tous. Petit plus pour sa rivalité directe avec son "enami" de toujours, Drake, (qui menaçait de sortir son album au même moment), qui l'a rendu que plus puissant encore...

YOUNG THUG "PUNK"

Young Thug fait partie de ses artistes qui arrivent encore, malgré les années, à surprendre musicalement. Son album "Punk" en est le parfait exemple. Vingt morceaux, des feats impressionnants (Drake, Travis Scott, J. Cole, A$AP Rocky, Post Malone, Juice WRLD, Gunna ou encore Mac Miller), mais surtout un style unique qui représente bien le rappeur excentrique. Dans "Punk", Young Thug propose un assortiment de divers univers. Il alterne entre des morceaux trap bien énervés, d’autres se rapprochant de la pop et des titres plus doux, plus chantés avec un accompagnement piano, guitare, voire même acoustiques. "Punk" confirme que Young Thug est un artiste à plusieurs facettes. Une prise de risque qui, au final, a fonctionné puisque l’album s’est placé directement en tête des ventes aux États-Unis à sa sortie.

DOJA CAT "PLANET HER"

Véritable phénomène, Doja Cat aura marqué l’année 2021 et compte désormais parmi les artistes les plus écoutés aux États-Unis. Propulsée en 2020 sur le devant de la scène avec son titre "Say So", la chanteuse et rappeuse américaine a su se diversifier et prouver qu’elle n’était pas juste une artiste TikTok comme on a pu lui reprocher. Pour son deuxième album studio, "Planet Her", Doja Cat a fait appel à Young Thug, Ariana Grande, The Weeknd, JID ou encore SZA. Les titres "Woman" ou "Kiss Me More" sont désormais des incontournables de l’année 2021, mais à travers tous les titres de l’album, elle a su donner une véritable identité à chaque morceau. Oscillant entre des phases de pure kickage et le chant, il n’est pas étonnant, que "Planet Her" l’ait conduit à être nominée dans huit catégories pour les prochains Grammy Awards.

DAVE EAST & HARRY FRAUD "HOFFA"

Harry Fraud a longtemps travaillé avec Action Bronson ou Curren$y. Dernièrement, il a aussi fait des projets communs avec Jim Jones et Benny The Butcher, deux rappeurs de générations différentes mais qui ont en commun la rue, la dureté de leur rap et de leur flow. Finalement, le summum de ces combinaisons a certainement été atteint avec son album avec Dave East. Dans cet opus, le rappeur new-yorkais revêt la personnalité du dirigeant syndical Jimmy Hoffa disparu sans laisser de trace en 1975, sans doute victime de la Mafia. Mais East y distille aussi des souvenirs de sa propre vie et l'alchimie avec les beats créés par Harry Fraud est évidente. Ce n'est pas le projet le plus connu de ce top mais pourtant il vaut le détour.

TYLER, THE CREATOR "CALL ME IF YOU GET LOST"

Le plus créatif de tous est venu nous sauver avec l'album "Call Me If You Get Lost". Il avait placé la barre très haute avec son projet "IGOR" en 2019 et le défi est bien relevé. Nommé dans la catégorie "Meilleur album rap de l'année" aux Grammy Awards pour la cérémonie de janvier 2022, l'opus de Tyler The Creator est accompagné d'un site internet sur lequel vous pouvez directement créer votre propre document de voyage, à la même image que la cover du projet.

DON TOLIVER "LIFE OF A DON"

Après des mois d'attente, l'album initialement prévu pour le mois de juillet, est finalement arrivé en octobre. La signature du label de Travis Scott, Cactus Jack Records, nous invite à continuer de pénétrer dans son univers où il est rejoint par sa douce Kali Uchis sur le titre "Drugs N Hella Melodies", Baby Keem, HVN, SoFaygo et Travis Scott pour deux titres. Avec "Life Of A Don", il nous prouve encore qu'il gère les transitions comme personne et que son évolution dans le game va continuer. Don Toliver est entouré d'une bonne équipe, dont Mike Dean, qui produit pour la crème de la crème du rap US alors on ne se fait aucun souci pour lui. Il fera d'ailleurs la première partie de la tournée "After Hours" de The Weeknd prévue pour 2022.