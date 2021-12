Drake, The Weeknd, Lil Nas X et Doja Cat sont les plus écoutés aux Etats-Unis

Notamment sur Spotify et Apple Music.

Si le rap marseillais domine les classements des plateformes de streaming en France, les Etats-Unis ont eux aussi leur palmarès. Et s'il n'y a pas d'artistes féminines dans le top en France, c'est plutôt l'inverse aux States puisque Doja Cat place quatre titres dans les dix premiers accompagné par Dua Lipa notamment. Autre grand gagnant, Lil Nas X qui prouve que le succès de "Old Town road" n'était pas du tout un feu de paille. C'est un véritable succès pour Doja Cat qui, il y a quelques mois, à demander à être respectée en tant que rappeuse. Parmi les autres morceaux qui trustent le TOP 10, des performances de Polo G, The Kid Laroi, Iann Dior, Silk Sonic ou encore 24kGoldn. Ce qui est intéressant à noter dans ce classement, c'est que tous les titres, ou presque sont des chansons assez dansantes et assez joyeuses comme si les Etats-Unis avaient eu un besoin de joie et de bouger leur corps.

Les titres les plus écoutés en 2021 sur Spotify US :

Lil Nas X, "Montero (Call Me by Your Name)"

The Kid Laroi, "Stay"

Dua Lipa and DaBaby, "Levitating"

Doja Cat and SZA, "Kiss Me More"

Lil Nas X and Jack Harlow, "Industry Baby" Silk Sonic (Bruno Mars and Anderson .Paak), "Leave the Door Open"

24kGoldn and Iann Dior, "Mood" The Kid Laroi, "Without You" Doja Cat, "Streets" Polo G, "Rapstar" Doja Cat, "Need to Know" Internet Money featuring Gunna, Don Toliver and Nav, "Lemonade"

Doja Cat, "Woman"

Parmi les artistes les plus écoutés sur la plateforme de streaming, c'est Drake qui ressort comme le grand gagnant pour le hip-hop, notamment grâce au succès de son dernier album "Certified Lover Boy". Il se classe à la quatrième place du classement derrière Bad Bunny, Taylor Swift et BTS. Le seul autre rappeur de cette liste est Juice WRLD dont la fidélité des fans n'est plus à prouver...