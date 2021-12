Lacrim : Découvrez le tracklisting de ""Persona Non Grata"

L'album va envoyer du lourd !

Le 10 décembre prochain, Lacrim fera son grand retour sur long format avec "Persona Non Grata". Deux extrais inédits de l'album ont déjà été découverts : "Kanun" et "L'Immortale" mais hier, c'est en vidéo que le rappeur a décidé de dévoiler le tracklisting de ce tout nouvel opus. Pas de featuring annoncé pour le moment et l'album sera composé de dix-sept pistes.

Découvrez le tracklisting de "Persona Non Grata" :