Travis Scott donne des nouvelles d'"Utopia"

Sans date de sortie.

Travis Scott a annoncé son quatrième album studio, "Utopia", en juillet 2020 et depuis plus rien, ou presque. Les fans attendent avec impatience de nouvelles informations sur ce projet. Mais mis à part qu'il va être papa pour la deuxième fois ou sa déclaration laconique à ce sujet lors des MTV Music Awards - il a juste dit "Utopia, bientôt", on ne sait pas grand-chose sur ce projet si attendu.

Mais, dans une interview pour le magazine CR Men dont il fait la couverture, le rappeur de Houston a donné quelques pistes de réflexion concernant son futur opus. Il a parlé du fait que l'utopie "sera le point central" de son album.

"La médecine, les soins infirmiers, être une meilleure personne, parler, parler, communiquer, vous savez, tout ça est un état utopique. C'est de cela que parle mon album. Vous pensez que l'utopie est une société où tout est bon : la santé, les bâtiments, l'architecture, non. Il s'agit simplement de lignes de communication appropriées. Parce qu'en ce moment, nous sommes dans une m*rde dystopique."