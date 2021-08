Donda : Kanye West va organiser une nouvelle session d'écoute

Il semble qu'il faille prendre son mal en patience concernant "Donda" et que toutes les dates qu'on veut bien nous donner soient fantaisistes. En effet, l'album ne semble pas du tout être terminé et Kanye West a prévu une troisième session d'écoute de son projet mais pas à Atlanta. En effet, celle-ci devrait se dérouler à Chicago. Quand on voit la logistique et l'infrastructure que cela demande, on se dit que c'est encore du temps de moins consacré à la finition du dixième opus de Ye.

Même si Apple Music annonce maintenant une possible sortie de "Donda" le 22 août (un dimanche ?), un autre événement devrait être programmé avant le lancement du projet. Mardi 17 août, le fondateur de Fake Shore Drive, Andrew Barber, a tweeté que celui-ci se tiendrait dans la ville natale de Kanye. "Donda Listening Party à Chicago", a-t-il écrit.

Donda listening party in Chicago ???? — Andrew Barber (@fakeshoredrive) August 17, 2021

De toute façon, cela ne risque d'avancer puisque Kanye West est actuellement à Los Angeles où il a été aperçu en train de faire du shopping le lundi 16 août. Il n'a pas été difficile à reconnaître puisqu'il portait son masque noir désormais emblématique et qu'il était entièrement habillé de noir. Evidemment, on ne peut pas progresser quand on est dans un magasin à LA tandis que l'album est censé se terminer dans un stade à Atlanta...