Pop Smoke : la cover de son album posthume lâchée !

On sait à quoi va ressembler la pochette du nouveau projet de Pop !

Ce vendredi 16 juillet, le second opus posthume de Pop Smoke va sortir ! Il s’appelle "Faith". Si nous n'avons pas d’information sur la tracklist, on sait désormais à quoi ressemble la cover de ce projet ! Simple, percutante… Elle met tout le monde d’accord.

On souhaite à "Faith" le même succès que "Shoot for the Stars, Aim for the Moon". Livré presque six mois après sa mort, l’album avait explosé les scores. Il a été en tête de nombreux classements et s’est écoulé à plus de 250 000 exemplaires aux Etats-Unis en 7 jours seulement. Un vrai carton. Vous l’aurez compris, "Faith" est donc très attendu.

De cet opus, on ne connait pas grand chose. Composé de 17 titres, les éventuelles collaborations sont toujours inconnues. Mais nul doute que le casting sera à la hauteur de l’artiste. Néanmoins, on a appris une information capitale ! La cover vient d’être dévoilée. Simple, efficace, percutante… Elle a été validée par les fans de l’artiste.

????La cover officielle du nouvel album de Pop Smoke !



Disponible vendredi. pic.twitter.com/scOIW087RL — Kultur (@Kulturlesite_) July 12, 2021

Le staff de celui qui était le protégé de 50 Cent a tout donné pour la promotion de cette nouveauté. Récemment, à New York et Los Angeles, ont été installées des affiches publicitaires très modernes. Le principe est simple : quand une personnes dirige la caméra de son téléphone vers un des posters, des extraits de l'album du rappeur apparaissent sur l’écran ! Cela a suscité un vrai engouement !

On a hâte de découvrir le projet ! Rendez-vous ce vendredi 16 juillet !