Booba : il affiche Nekfeu et répond à Clara Luciani

B2O est rancunier…

Clara Luciani a déclaré dans la "Boite à questions" de Canal+ qu’elle aimerait faire un feat avec Booba. Une annonce qui n’a pas manqué de le faire réagir et de clasher un rappeur avec qui la chanteuse a déjà collaboré, Nekfeu.

Comme il aime le rappeler régulièrement, le Duc de Boulogne domine le rap game français depuis plusieurs décennies. Même après 25 ans de carrière, l’artiste survole les classements et arrive toujours à satisfaire et même élargir, sa fan base. Les chiffres de son dernier album "Ultra" en en sont d’ailleurs la preuve. Malgré les clashs et les provocations, de nombreux artistes rêvent de collaborer avec B2O et cela, peu importe l’univers musical de base. La chanteuse Clara Luciani par exemple, a dévoilé son intérêt pour l’artiste. Elle s’est prêtée au jeu de la "Boite à questions" sur Canal+ et lorsqu’il lui a été demandé "Après Nekfeu, avec quel rappeur aimerais-tu faire un feat ?", elle a répondu : "Booba". Une déclaration qui n’a pas manqué de faire réagir le Duc, toujours à l’affût.

Celui qui continue de tacler Youssoupha n’a rien dit contre la chanteuse, mais à trouver à redire sur ses précédentes collaborations. Clara Luciani a partagé un titre avec Nekfeu, appelé "Avant tu riais". Un feat sur lequel Booba a rebondit pour attaquer le rappeur, qui a également collaboré avec Gims. Sur l’Instagram de la Piraterie, il a posté en story : "Eh bah t’as raison ma cocotte parce que Nekfrites c’est pas trop ça, il vient de faire un feat avec le roi de l’immobilier à Marrakech et c’est bien Tuba". En d’autres mots, les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Le Duc l’a toujours dit, ceux qui collaborent avec rivaux sont des traitres et on connait, on ne peut mieux, son point de vue vis-à-vis du membre de la Sexion d’Assaut.

En attendant, une question demeure, est-ce qu’un feat avec Clara Luciani est envisageable ?