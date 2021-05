DaBaby prend la première place de Drake sur Spotify !

Il devient l'artiste le plus écouté mensuellement sur la plateforme.

DaBaby explose tout ces derniers temps. Il est un des rappeurs les plus appréciés outre-Atlantique et les chiffres le prouvent. Au début de la semaine, il a pris la tête du classement des artistes les plus streamés par mois sur la célèbre plateforme de streaming Spotify, surpassant ainsi Drake. Et ce n'est pas un mince exploit !

DaBaby qui se qualifie lui même comme le meilleur rappeur vivant enchaine hit sur hit. Il vient d'ailleurs d'annoncer la sortie d'un titre, remix de "Girl from Rio" avec la chanteuse Anitta. Un morceau qui devrait devenir viral incessamment sous peu quand on voit que le featuring avec Dua Lipa "Levitating" cumule plus de 217 millions de vues sur YouTube. Anitta a sûrement dû sortir son chéquier puisque Baby a affirmé qu'il faut débourser 300 000 dollars pour pouvoir collaborer avec lui.

Depuis mardi, Jonathan Lyndale Kirk, de son vrai nom a fait une énorme remontada. Il devient l'artiste le plus écouté par mois sur Spotify. Un record d'autant plus incroyable puisqu'il prend la place de Drake, l'artiste de la décennie, qui l'occupait depuis longtemps. D'après les chiffres révélés par Spotify, DaBaby a accumulé 54 935 540 auditeurs par mois, tandis que Drake atteint les 52 591 008 streams par mois. DaBaby a donc 2 344 532 d'écoutes de plus que le Certified Lover Boy.

Il semble que le rappeur originaire de Charlotte veut tout rafler afin de quitter le game sans regret dans cinq ans.