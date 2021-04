Booba sort (déjà) de sa retraite

Le Duc n'a pas dit son dernier mot !

Finalement, ça n'aura duré que quelques semaines. Alors qu'il avait annoncé qu'"Ultra" serait son dernier album avant sa retraite musicale, même s'il se laissait la possibilité de sortir quelques morceaux et de participer à des featurings, Booba est finalement revenu sur sa décision. La retraite est désormais déjà derrière lui. Le duc avait déjà laissé entendre qu'il allait revenir plus tôt que prévu quand, vexé par certains chiffres, il avait affirmé qu'il retournait directement en studio. Aujourd'hui, la situation est encore plus claire. Sur une publication Instagram de la Piraterie, le Duc annonce la fin de sa retraite. Non seulement, c'était quasiment couru d'avance mais surtout, vu son omniprésence sur les réseaux sociaux et sa proportion à s'en prendre à TELLEMENT de gens, on ne s'était vraiment pas aperçu qu'il était à la retraite...

“Le haut comité de la Piraterie vient officiellement au Duc d’interdire au Duc de partir à la retraite. Ca a été voté ce matin !”

Dans la vidéo, on le voit chanter un de ses morceaux au volant d'une voiture. Dès lors, tous les espoirs sont permis. Entre sa volonté de remettre les pendules à l'heure concernant ses chiffres de vente et sans doute son envie d'apporter son aura et son aide à sa dernière signature, le jeune Sicario, le Duc n'a finalement pas envie de raccrocher les gants. Sans doute s'est-il aperçu qu'il en avait encore sous le pied, encouragé par le succès d'"Ultra" qui s'avance sans trop forcer vers le disque de platine. Surtout, sans doute a-t-il pris conscience que son retrait du game faisait-il trop plaisir à trop de monde, Gims, Rohff, Kaaris pour ne citer qu'eux et qu'il n'avait certainement pas envie de leur faire ce plaisir.

Reste maintenant à voir sur quoi cette décision va-t-elle déboucher : des singles comme il l'avait plus ou moins prévu ou carrément un nouveau projet ?

En tout cas, dans tout ça, il y a une certitude : la piraterie n'est jamais finie !