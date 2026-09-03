"Dragon Ball Super : Beerus" : le tout premier trailer de la série dévoilé

Par Remi Gene

C'est l'heure pour les fans de Dragon Ball d'assister au retour d'un des méchants les plus emblématiques de l'histoire du manga : Beerus, avec cette nouvelle série qui dévoile son premier trailer, et qui sort bientôt !

On n'est pas toujours fans des adaptations récentes et des "suites" qu'on donne ces dernières années à la célèbre saga Dragon Ball, qui a bercé les enfances de beaucoup d'entre nous. Mais il faut avouer que parfois, les producteurs ont quand même de bonnes idées, et ça semble être le cas avec l'annonce qui vient de tomber aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savaient pas, une série animée intitulée "Dragon Ball Super : Beerus" va bientôt voir le jour. Elle vient d'ailleurs de dévoiler son premier trailer, et on a aussi une date de sortie !

Beerus, c'est un des méchants les plus emblématiques et les plus puissants à apparaître dans "Dragon Ball Z, dans le film "Battle of Gods" notamment. Un Dieu de la Destruction très solide, qui donne beaucoup de fil à retordre à Goku à l'époque. C'est donc une série centrée sur lui qui va voir le jour et qui se dévoile petit à petit dans ce trailer de deux minutes, à l'intérieur duquel on voit beaucoup de choses pour les fans. Différents stades de transformation pour Goku et Vegeta, par exemple, ou encore un retour de Freezer, mais aussi la volonté de Beerus de détruire la Terre, ce qui le mettra forcément sur la route de Son Goku.

Toute la communauté Dragon Ball a l'air très hypée, les scores de vues sous les trailers sont affolants. Et on a aussi une date de sortie, puisque le premier épisode de cette série animée sera diffusé le 11 octobre au Japon d'après un site tenu par des fans, et un nouvel épisode sortira tous les dimanches. Voilà qui risque de nourrir les discussions des fans, des plus âgés aux plus jeunes, pendant de longs mois !